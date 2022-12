Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nedávejte zlodějům šanci - auto není trezor

KRAJ: Policisté se zaměřili na kontrolu věcí zanechaných ve vozidlech.

Jihomoravští policisté se v těchto dnech ve zvýšené míře zaměřují na vozidla, která jsou odstavena na parkovištích u nákupních center. Důvod, proč tak činí, je velmi jednoduchý. V předvánočním čase mnoho řidičů nechává v zaparkovaných vozidlech nejrůznější cennosti, což může případným nenechavcům zavdat důvod, aby tato vozidla vykradli. Policisté na parkovištích působí preventivně nejen svou přítomností, ale snaží se i osobně majitele vozidel upozornit na případné nedostatky a poradit jim, jak si ochránit své věci. Řidiči, kteří nejsou zastiženi u svého vozidla, ve kterém se nějaká z cenností nachází, jsou informováni alespoň prostřednictvím letáku s preventivními radami, který jim policisté nechají zavěšený na klice dveří jejich vozidla, popř. za stěračem čelního skla.

Obsah vozidel je v těchto dnech velmi pestrý. S trochou nadsázky by se dalo říct, že kopíruje seznam přání určených Ježíškovi. Ve vozidlech lze najít například odloženou kabelku, peněženku, volně položené peníze, nově zakoupený notebook, televizi, mobilní telefon i osobní doklady s platební kartou. Jeden z řidičů dokonce nechal na předním sedadle odloženou peněženku a vedle ní doklad z banky o učiněném výběru hotovosti, čím nechtěně upozornil na to, jakou finanční hotovost lze v peněžence najít (a částka to zrovna nebyla malá).

Opakovaně apelujeme na všechny řidiče, že auto není trezor. Všechny cenné předměty, které necháme ve vozidle, mohou přilákat nenechavce, kteří dokáží způsobit větší škodu na vozidle, než je v konečném důsledku škoda na odcizených věcech, a to například tím, že rozbijí okýnko auta, aby si vzali pár drobných mincí, které vidí ve středovém panelu vozidla. Proto doporučujeme, aby si řidiči nenechávali ve vozidle žádné cennosti. Pokud již musí z nějakého důvodu v autě nechat cenné věci, pak tyto věci uschovejte např. do kufru vozidla, aby na ně nebylo vidět. Vozidlo si vždy řádně zabezpečte, a to i v případě, pokud se vzdalujete od vozidla i na okamžik, např. když jdete vrátit nákupní košík poté, co jste si vyložili nákup. Mohlo by se stát, že než se vrátíte zpět ke svému vozidlu, tak Vám z něj budou věci odcizeny. Zlodějům opravdu stačí jen chvilička, aby využili své příležitosti.





por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 22. prosince 2022

