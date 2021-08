Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedání přednosti

HRADECKO - Řidička po převozu do nemocnice zemřela.

Včera (3.8.) v 9 hodin jsme byli přivoláni k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, která se stala na silnici I/11 v katastru obce Urbanice. Dvaaosmdesátiletá řidička auta značky Fiat Punto jedoucí od Urbanic pravděpodobně nedala při vyjíždění z vedlejší silnice přednost 27letému řidiči vozidla značky Škoda Forman s přívěsem, který jel po hlavní komunikaci od Prahy směrem na Hradec Králové. Vlivem střetu byl fiat odhozen do silničního příkopu u protější pravé strany křižovatky, forman do levého příkopu ve směru své jízdy a přívěs do pravého příkopu. Řidička i řidič byli převezeni do nemocnice. U muže byl alkohol vyloučen dechovou zkouškou u ženy kvůli zranění byl nařízen odběr krve. Bohužel řidička na následky zranění v nemocnici v odpoledních hodinách podlehla.

Policisté na vozidlech a přívěsu odhadli škodu celkem na 40 tisíc korun a u formana z důvodu závad zadrželi osvědčení o registraci.

Přesná příčina dopraní nehody je předmětem dalšího šetření.

por. Iva Kormošová

4.8.2021, 10.20

