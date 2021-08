Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nedání přednosti?

HRADECKO - Na křižovatce se střetla dvě vozidla.

Včera 30.8. hodinu po poledni se v Hradci Králové na křižovatce ulic K Zastávce, Spořilovská a K Sokolovně střetlo nákladní vozidlo značky Peugeot Boxer s osobním vozidlem značky Audi A6. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že 46letý řidič boxeru nerespektoval značku "Stůj, dej přednost v jízdě", vjel z vedlejší ulice K Sokolovně do prostoru křižovatky, kdy v tu dobu po hlavní silnici jelo audi jedoucí ve směru Pouchovská - Jana Černého. Vlivem střetu bylo audi odmrštěno vlevo na chodník a do oplocení domu. Boxer narazil do sloupu veřejného osvětlení. Kromě řidiče boxeru, který byl záchrannou službou odvezen do nemocnice na ošetření, nikdo jiný zranění neutrpěl.

U obou řidičů policisté vyloučili alkohol dechovou zkouškou. Škodu na boxeru odhadli na160 tisíc, na audi 300 tisíc + 50 tisíc na převážených věcech a dalších 50 tisíc na sloupu a plotu. U boxeru kvůli zjištěným závadám zadrželi osvědčení o registraci.

Přesná příčina a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření.

por. Iva Kormošová

31.8.2021, 13.30

