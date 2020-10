Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nedali si říct a usedli za volant

BRNO, BŘECLAVSKO: Noční honičky byly rázně ukončeny.

Potemnělé brněnské uličky zažily ve středu večer dramatické pronásledování zdrogovaného řidiče. Šílenou jízdu dodávky nakonec musely ukončit až policejní výstřely. V Černovicích se krátce po půlnoci rozhodli policisté zastavit projíždějícího šoféra. Zprvu to vypadalo jako běžná silniční kontrola, jenomže pervitinem omámený muž za volantem znenadání prudce sešlápl plyn až na podlahu. Osmadvacetiletý hazardér nebezpečně projížděl křižovatky na červenou, jednosměrkami a dokonce najížděl i na chodníky. Divokou honičku neukončil ani tvrdý náraz do zaparkované Fábie, ale až dvě rány ze služební zbraně. Důvody několikaminutového ujíždění byly nasnadě. Kromě pozitivního testu na drogy měl muž totiž vysloven platný tříletý zákaz řízení. Z místa putoval rovnou do cely, kde mu bylo sděleno podezření ze spáchání z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Včera večer se policisté také pokusili zastavit šoféra v Mikulově. Krátkou honičku tentokrát ukončil až náraz do zdejšího vinařství. Krátce před srážkou se totiž devětatřicetiletý muž snažil nepozorovaně přesednout na zadní sedačku. Jenomže tento pošetilý manévr provedl ještě za jízdy a nikým neřízený automobil tak zákonitě pokračoval v jízdě. Vozidlo zastavil až karambol se zdí. Následný útěk mu překazili policisté, kteří jej museli zpacifikovat. Těm se následně přiznal, že hlavním důvodem ujíždění bylo to, že nikdy nevlastnil žádné řidičské oprávnění. Při kuriózní kolizi se navíc lehce zranila jeho devětadvacetiletá spolujezdkyně. Nyní bude muset počítat s tím, že mu za jeho nezodpovědné chování hrozí poměrně tučná pokuta.

Krátké video z brněnského pronásledování naleznete níže.

por. Bc. Petr Vala, 23. října 2020.

