Nedala přednost protijedoucímu vozidlu

JABLONECKO – Řidička ve Smržovce při odbočování vlevo nedala přednost protijedoucímu vozidlu.

V pátek 19. srpna se stala dopravní nehoda ve Smržovce v prostoru křižovatky ulic Hlavní a Jana Švermy. Řidička s vozidlem Suzuki SX4 jela po ulici Hlavní ve směru od Tanvaldu do Jablonce nad Nisou, kde v uvedené křižovatce při odbočování vlevo do ulice Jana Švermy nedala přednost v jízdě protijedoucímu řidiči s vozem Ford Focus, který jel ve směru od centra města do Tanvaldu. Po následném střetu bylo vozidlo Ford Focus ještě odraženo na další vůz Suzuki SX4, jehož řidič s ním stál na hranici křižovatky v ulici Jana Švermy a dával přednost v jízdě vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci. Ke zranění osob při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo. Alkohol byl u všech tří řidičů vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Předběžná výše způsobené škody činí částku 120.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





22. 8. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

