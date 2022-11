Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nedal si pokoj, je ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Od dalšího vydírání muže neodradilo ani zahájené trestní stíhání.

Za mřížemi vazební věznice skončil v pátek 29letý Chomutovan poté, co ho vyšetřovatel obvinil ze spáchání několika trestných činů. V poutech skončil dotyčný poprvé již v polovině listopadu. Policisté ho zadrželi po incidentu s jeho bývalou přítelkyní, ke kterému došlo u ní v bytě v Chomutově, kam ho nejprve sama pustila. Na tomto místě mělo následně dojít z jeho strany k vydírání poškozené ohledně dalšího pokračování jejich vztahu. Přitom chtěl po ní přístupové heslo do jejího telefonu, a když mu ho nedala, měl jí telefon rozbít o stůl. Pak měl dotyčnou fyzicky napadnout a hrozit jí nůžkami a kuchyňským nožem, jež jí měl přikládat ke krku. Nakonec z bytu odešel. Policisté na základě získaných informací muže zadrželi a obvinili ze spáchání zločinu vydírání.

Ani zahájené trestní stíhání ho však zřejmě od dalšího protiprávního jednání neodradilo. Za pár dní šel totiž znovu za bývalou přítelkyní do bytu s tím, aby mu dala ještě šanci. Když to odmítla a chtěla, aby odešel, měl být opět agresivní. Ženu měl urážet a fyzicky napadnout několika ranami pěstí a fackami do obličeje. Bez dovolení si také prohlížel komunikaci v jejím telefonu a jejímu současnému příteli pak z něho poslal hlasovou zprávu, ve které mu vyhrožoval násilím. Podezřelého tedy opět zadrželi policisté, tentokrát se však již propuštění nedočkal. Vyšetřovatel nejprve rozšířil jeho trestní stíhání o další trestné činy, a to vydírání, nebezpečné vyhrožování, porušení tajemství dopravovaných zpráv a porušování domovní svobody. Poté podal podnět k vazebnímu stíhání obviněného, na jehož základě soud rozhodl o jeho vzetí do vazby. Podle zákona mu za popsané jednání soud může v případě prokázání viny uložit trest odnětí svobody až na osm let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 28. listopadu 2022

