Nedal si pokoj a skončil ve vazbě

CHOMUTOVSKO - Kartony cigaret cpal v kabince do bundy.

Příhraniční obec na Chomutovsku si zřejmě oblíbil 31letý muž, který se tam podle policistů během několika dní vydal třikrát pokaždé se stejným motivem. Nejprve druhou prosincovou sobotu odpoledne navštívil prodejnu benzínové čerpací stanice, kde měl z regálu odcizit několik kartónů cigaret v celkové hodnotě téměř 6 tisíc korun a bez zaplacení utéct.

O dva dny později se na stejné místo vrátil, aby zde opět odcizil cigarety. Tentokrát si měl odnést 12 kartonů v hodnotě více než 12.500 korun.

Naposledy pak měl pokoušet štěstí minulý pátek v podvečer v jedné z prodejen stejné obce. Tam si měl z prodejního pultu vzít 5 kartonů cigaret a bundu. S věcmi pak měl odejít do převlékací kabinky, kde si bundu oblékl a začal si do ní schovávat kartony cigaret. Přitom však byl přistižen prodavačkou obchodu, vše tedy odhodil a dal se na útěk. Zřejmě nečekal, že dveře prodejny již budou uzamčeny, takže do nich vrazil a poškodil je. Ani další dveře se mu rozrazit nepodařilo a byl zadržen přítomným zákazníkem a poté předán přivolané policejní hlídce. Tentokrát byla hodnota zboží vyčíslena na více než 8.800 korun. Na nejméně dalších 10 tisíc byla vyčíslena škoda vzniklá při poškození dveří.

Tento dvanáctkrát soudně trestaný recidivista, který naposledy opustil vězení teprve koncem října 2020, si tak převzal od vyšetřovatele další obvinění. Kromě trestného činu krádeže je stíhaný i pro poškození cizí věci. Komisař také podal podnět ke vzetí obviněného do vazby, takže na verdikt soudu si dotyčný počká ve vazební věznici, kam byl o víkendu převezen. Za spáchání krádeže v době trvání nouzového stavu si může u soudu vyslechnout rozsudek s trestem odnětí svobody až do výše osmi let.

Chomutov 21. prosince 2020

