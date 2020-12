Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nedal přednost v jízdě

JABLONEC NAD NISOU – Řidič jedoucí po vedlejší silnici nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní.

Včera ráno krátce po sedmé hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v prostoru křižovatky ulic SNP a Jarní. Řidič s vozidlem VW Caddy Life jel po vedlejší ulici Jarní, kde v uvedené křižovatce nedal přednost v jízdě řidiči s vozem Škoda Fabia jedoucímu po hlavní ulici SNP ve směru do centra města. Po následném střetu těchto vozidel se vůz Škoda Fabia převrátil na bok a narazil do zdi přilehlého domu. Při nehodě utrpěl řidič Škody Fabie zranění, se kterým byl z místa události převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Řidič vozidla VW Caddy na místě uplatnil technickou závadu na vozidle jako příčinu dopravní nehody, a proto byl tento vůz převezen k ohledání soudnímu znalci. Předběžná výše způsobené škody činí částku 250.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





