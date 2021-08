Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nedal přednost v jízdě

JABLONECKO – V Bedřichově nedal řidič přednost v jízdě řidičce, se kterou ve vozidle cestovala nezletilá spolujezdkyně.



V pátek 13. srpna odpoledne krátce před šestnáctou hodinou se stala dopravní nehoda v Bedřichově. Řidič s vozidlem Mercedes Benz jel ve směru od centra obce, a kde se v prostoru křižovatky stáčí hlavní silnice vpravo do Jablonce nad Nisou, chtěl projet rovně ve směru do Hrabětic. Při tomto ovšem nedal přednost řidičce jedoucí s vozidlem Škoda Octavia combi po hlavní silnici ve směru od Jablonce nad Nisou do Bedřichova a došlo ke střetu obou vozů. Při nehodě utrpěla zranění nezletilá spolujezdkyně řidičky ve vozidle Škoda Octavia combi. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u řidiče i řidičky vyloučen provedenou dechovou zkouškou. Předběžná výše způsobené škody činí částku 100.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





16. 8. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

