Nedal přednost policistům, kteří jeli na „majáky“ k události, kde šlo o život

KLADENSKO – Naštěstí si nehoda nevyžádala vážná zranění, všichni účastníci vyvázli s lehkým zraněním.

První květnový den po poledni vyjížděly složky integrovaného záchranného systému k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, z nichž jedno bylo policejní. Tříčlenná hlídka byla vyslána operačním důstojníkem k události, kde šlo o život. Bohužel ale tito policisté nedojeli tam, kam bylo potřeba, neboť se cestou střetli s jiným vozidlem, jehož řidič „majáky“ buď přehlédl a přeslechl nebo jim jednoduše nedal z nějakého důvodu přednost.

K dopravní nehodě dvou vozidel, policejní Škody Octavia a Škody Scala, došlo 1. května, před půl jednou odpoledne, na tříramenné křižovatce ulice Smečenská a účelové komunikace vedoucí k obchodnímu domu.

Podle dosavadního šetření a po vyhodnocení videozáznamu z palubní kamery svědka ke střetu došlo s největší pravděpodobností tak, že 67letý řidič automobilu Škoda Scala, který jel po vedlejší silnici od obchodního domu k výše uvedené křižovatce, nedal přednost při odbočování doleva policejnímu vozu Škoda Octavia, jedoucímu po hlavní silnici s užitím výstražného světelného a zvukového zařízení. Řidič služebního vozidla se snažil střetu zabránit tím, že strhl řízení vpravo, ale i přesto došlo k nárazu do vozidla Škoda Scala. Následně policejní vůz setrvačností pokračoval vpravo přes vyvýšený obrubník do travnatého prostoru, kde narazil ještě do dvou menších stromků. Vozidlo Škoda Scala bylo po nárazu odmrštěno směrem na Smečno a otočilo se o 45 stupňů. Navíc se u tohoto auta odlomilo kolo, které se kutálelo taktéž na Smečno a skončilo na přilehlém parkovišti, kde poškodilo odstavenou Škodu Octavii.

Při dopravní nehodě se zranily lehce celkem 4 osoby, a to 67letý řidič Scaly, 26letý řidič policejního vozidla a jeho dva mladší kolegové ve věku 25 a 22 let. Všichni byli převezeni do kladenské nemocnice. Dechové zkoušky byly u obou řidičů negativní.



4. května 2022

