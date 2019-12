Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nedal přednost autu na hlavní

KROMĚŘÍŽSKO: Nehoda dvou osobních vozidel si vyžádala sedm zraněných.

Včera večer krátce po deváté hodině došlo na tříramenné křižovatce mezi obcemi Holešov, Ludslavice a Zahnašovice k závažné dopravní nehodě.

Čtyřicetiletý řidič osobního automobilu značky Volkswagen Golf jedoucí po vedlejší komunikaci ve směru od Ludslavic tam při odbočování vlevo nedal přednost v jízdě osmnáctiletému řidiči vozu Opel Astra, který jel po hlavní silnici ve směru od Holešova, čímž řidiče opelu ohrozil a omezil. Mladý řidič na vzniklou situaci zareagoval tak, že přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se obě vozidla čelně střetla. Při nehodě utrpělo zranění sedm osob. Ve vozidle opel se zranil řidič i jeho dva spolujezdci ve věku sedmnáct a devatenáct let. V golfu pak utrpěli zranění čtyři spolujedoucí, a to dvě ženy ve věku pětadvacet a devětadvacet let a dva muži ve věku osmatřicet a devětatřicet let. Pouze řidič vyvázl bez úhony. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnic ve Zlíně, Kroměříži a v Přerově. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní.

Nehodu i nadále vyšetřují kroměřížští dopravní policisté.

27. prosince 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

