Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Něco pod bundu, zbytek do batohu

LOUNSKO - Zloděj si přivstal; Na vyplacené peníze neměla nárok.

Na nákup do supermarketu se před pár dny už v sedm hodin ráno vydal 31letý muž z Rakovnicka. Za zboží však zaplatit nemínil. V prodejně si postupně z regálů bral různé potraviny, sladkosti, ale i kosmetiku. Část „nákupu“ si uschoval pod bundu a zbytek nandal do batohu. Takto chtěl odejít, aniž by zaplatil. U pokladen ho však zastavily prodavačky a vyzvaly k předložení uschovaného zboží. To, co měl pod bundou, dotyčný vyndal, o úlovek v batohu však přijít nechtěl a z obchodu utekl.

Jeho totožnost již policisté znají a zjistili, že do křížku se zákonem se nedostal poprvé. V minulosti opakovaně odsouzený recidivista byl na jaře loňského roku propuštěn z vězení, kde si odpykával nepodmíněný trest odnětí svobody uložený za majetkovou trestnou činnost.

Jako důsledek odcizení zboží v supermarketu policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Pokud bude odsouzen, hrozí mu s ohledem na jeho trestní minulost sazba v rozpětí šesti měsíců až tří let.

Na vyplacené peníze neměla nárok

Ze spáchání trestného činu podvodu obvinil vyšetřovatel 31letou ženu z Lounska. Viní ji z toho, že po dobu několika měsíců na základě žádosti u příslušného úřadu pobírala příspěvek na bydlení, který byl podmíněn trvalým pobytem v jedné obci na Lounsku. Dotyčná se však mezitím odstěhovala do jiné obce a v rozporu se zákonnou povinností tuto skutečnost neoznámila. Tím jí bylo neoprávněně vyplaceno více než 60 tisíc korun.

Žena tak bude muset zřejmě své jednání vysvětlit u soudu, kde jí v krajním případě hrozí až dvouletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 23. listopadu 2021

