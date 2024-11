Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nechtělo se mu nastoupit do vězení

KOLÍNSKO – Policisté vypátrali dva hledané muže.

Že se nevyplácí ignorovat rozhodnutí soudu s výzvou k nástupu do věznice, o tom ví své 31letý muž. Na toho vydal Okresní soud Hradec Králové příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, nicméně muži se nastoupit do vězení nechtělo a skrýval se.

Policisté z kolínského oddělení hlídkové služby na základě vlastního zjištění měli podezření, že se hledaný muž nachází v jedné obci na Kolínsku. Z tohoto důvodu vstoupili do domu k bytu, kde měl být hledaný, přičemž přes dveře šly slyšet hlasy dvou mužů. Na pomoc si povolali další kolegy z obvodního oddělení Kolín. Policisté zazvonili na zvonek, bouchali na dveře s opakovanými výzvami k otevření dveří, nicméně nikdo v bytě na to nereagoval a odmítal jakkoliv spolupracovat. Proto se rozhodli pro násilný vstup. Poté, co vstoupili dovnitř obydlí, nacházeli se tam dva muži. Jeden z nich byl 31letý hledaný, který se ukrýval před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody a druhým byl 46letý muž, na něhož byl vydán Okresním státním zastupitelstvím Pardubice písemný souhlas se zadržením.

Jedenatřicetiletého hledaného muže, který se ukrýval před nástupem do výkonu trestu odnětí svobody, policisté umístili do policejní cely a po provedených dalších služebních úkonech putoval do věznice.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

20. listopadu 2024

