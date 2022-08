Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nechtěli to vzdát

BRNO: Policisté přesvědčili seniora, aby neskákal.

Psychicky náročný zásah mají za sebou policisté z oddělení hlídkové služby v Brně. V sobotu večer byli vysláni do Srbské, kde měl na římse střechy jednoho z výškových domů stát senior, který vyhrožoval, že skočí dolů. Policistům se podařilo dostat do jeho blízkosti a navázat s ním kontakt. Vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. Zprvu se muž s policisty vůbec nechtěl bavit. Ti to však nevzdali a v rozhovoru pokračovali. Postupně se jim nešťastníka podařilo přesvědčit, aby poodstoupil od římsy střechy. Pak svolil i k tomu, aby k němu mohli zachránci přijít na blízkou vzdálenost. Postupně od svého úmyslu ukončit život upustil a hasiči zajištění lany mu pak mohli pomoci ze střechy do bezpečného prostoru.

por. David Chaloupka, 10. srpna 2022

