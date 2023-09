Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nechtěl zastavit, auto měl plné migrantů

HODONÍN: Hledáme svědky riskantní jízdy. /VIDEO/

Do předem prohrané akce se pustil v sobotu dopoledne jednatřicetiletý řidič nákladní dodávky. Toho z důvodu kontroly v sobotu zastavovali cizinečtí policisté nedaleko hraničního přechodu v Hodoníně. Značně nervózní cizinec sedící za volantem dodávky policistům nejprve zastavil, na výzvu k vypnutí motoru a vystoupení z vozidla však sešlápl plyn a začal ujíždět. Policisté dodávku pronásledovali ulicemi Hodonína, řidič při nebezpečném ujíždění nerespektoval povolenou rychlost a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Když konečně pochopil, že policejní vozy nesetřese, rozhodl se alespoň zmizet na lesní cestě. Jenže neodbočil zrovna dobře, cesta po pár desítkách metrů končila, takže musel vůz zastavit. V lese hlídkám potom unikal ještě krátce po svých, než jej policisté zadrželi. Při následné kontrole jeho vozu vyšlo najevo, že důvod k ujíždění rozhodně měl. V zavazadlovém prostoru dodávky se totiž tísnilo dvacet sedm migrantů ze Sýrie. Šoférovi navíc vyšel i pozitivní test na drogy. Policisté cizince obvinili z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a z obecného ohrožení. Podali také podnět státnímu zástupci k návrhu na vzetí do vazby, o kterém v pondělí soudkyně rozhodla a vzala jej do vazby.

Kriminalisté pracující na případu by nyní potřebovali hovořit s dalšími svědky jeho riskantní jízdy v Hodoníně a obrací se proto s žádostí na veřejnost. Pomoci jim mohou také kamerové záznamy, na kterých je ujíždějící dodávka zachycena. Ke kontaktu s policisty lze využít tísňovou linku policie 158.

por. David Chaloupka, 13. září 2023

Související dokumenty migranti v dodavce.mp4

Velikost souboru:85,5 MB / formát MP4

