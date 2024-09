Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nechtěl se setkat s policisty

OLOMOUCKO A PROSTĚJOVSKO – Cizinec nemínil policistům zastavit a ujížděl.

Řidič odmítl policistům zastavit při dopravní kontrole a začal ujíždět. Důvod měl, od roku 2009 neměl v České republice co dělat, byl vyhoštěn na dobu neurčitou.

V pátek 6. září 2024 po třinácté hodině si policejní hlídka dopravního inspektorátu Olomouc všimla podivné jízdy řidiče vozidla Škoda Superb v obci Kožušany – Tážaly a rozhodla se jej zkontrolovat. Řidič ale pokyn k zastavení vozidla nerespektoval a začal ujíždět směrem na Prostějov. Do pronásledování vozidla se zapojily i další policejní hlídky. Řidič ujel zhruba 15 kilometrů a před Prostějovem, na křižovatce do obce Čechůvky, použili policisté z oddělení hlídkové služby Prostějov k zastavení vozidla zastavovací pás. Řidič na pás najel levým předním i zadním kolem, ale v jízdě pokračoval dál. Ujel zhruba jeden a půl kilometru než na křižovatce ulic Kralická a Rovná v Prostějově dostal vlivem rychlé jízdy smyk a narazil do zábradlí mostu. Řidič se po nehodě dal na útěk. Uběhl jen pár metrů, než jej policisté doběhli a zadrželi. Policisté zjistili, že muž měl důvod se před nimi skrývat. Okresní soud v Uherském Hradišti cizince v roce 2009 vyhostil z území České republiky na dobu neurčitou. Muž je podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Okresní soud v Prostějově v pondělí 9. září rozhodl o umístění muže do vazby.

por. Mgr. Libor Hejtman

10. září 2024

