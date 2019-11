Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nechtěl platit za kávu uschovanou v batohu

KLADENSKO – Dopadený muž se ke svému činu doznal.

Policisté prvosledové hlídky vyjížděli v dopoledních hodinách dne 9. listopadu 2019 do obchodního domu v Hřebečské ulici v Kladně, kde pracovník ostrahy zachytil podezřelého muže s kradeným zbožím. Po příjezdu policejní hlídky bylo zjištěno, že podezřelý muž si při procházení prodejnou vzal z regálu pět kusů sklenic kávy, které ihned vložil do černého batohu. Poté se snažil se svým lupem utéci z prodejny, ale v prostoru za pokladní zónou byl zachycen ostrahou. Po předložení dokladů bylo zjištěno, že se jedná o dvaatřicetiletého muže z Prahy. Podezřelý se ke svému protiprávnímu jednání doznal. Nepoškozené zboží v hodnotě 745,-Kč bylo vráceno zpět do prodeje.

Policisté obvodního oddělení tento případ prošetřují jako přestupek proti majetku, který bude oznámen příslušnému správnímu orgánu MM Kladna.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. listopadu 2019

