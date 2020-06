Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nechtějí se vystěhovat

LOUNSKO - Nájemné nehradí a v bytě bydlí dál; Na docházku dítěte do školy nedbala.

Už více než rok podle zjištění policistů bydlí neoprávněně v jednom z bytů v Žatci tamní manželé ve věku 46 a 54 let. Byt patřící žatecké společnosti užívali nejprve na základě nájemní smlouvy. Ta však byla uzavřena jen do března minulého roku. I po uplynutí této doby mají manželé byt nadále obývat, a to i přes opakované výzvy společnosti k vyklizení prostor. Navíc nejsou placeny ani úhrady za užívání předmětného bytu.

V důsledku popsaného jednání byli oba manželé minulý týden obviněni z trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. Za jeho spáchání může soud v případě uznání viny uložit obviněným až dvouletý trest odnětí svobody, případně peněžitý trest.

Na docházku dítěte do školy nedbala

Z trestného činu ohrožování výchovy dítěte obvinil vyšetřovatel 38letou ženu ze Žatce. Matka školou povinné dívky měla po dobu tří let zanedbávat její docházku. V důsledku toho měla školačka zameškat za tři školní roky téměř 900 vyučovacích hodin. Větší část z nich jí měla matka sice omlouvat, důvody k nechození do školy ale neměly objektivní příčiny. Část zameškaných hodin pak nebyla omluvena vůbec. Studijní výsledky této dívky tak zřejmě právě pro její velkou absenci nebyly dostačující a povinnou školní docházku tím po opakování ročníku ukončila již v sedmé třídě.

Protože uvedené jednání mělo trvat delší dobu, může ženě hrozit trest odnětí svobody v rozmezí šest měsíců až pět let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 18. června 2020

