Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nechoval se jako člověk

VYŠKOVSKO: Policisté zadrželi výtržníka na zastávce autobusu.

Jako zvíře se ve středu odpoledne choval sedmatřicetiletý muž z Vyškovska. V obci na autobusové zastávce před čekajícími cestujícími začal močit na lavičku. Když už to jedna z přihlížejících nevydržela a muže pro hrubou neslušnost napomenula, začal řádit ještě více. Stáhl si kalhoty a vystrčil na ni přirození a poté i nahé pozadí. Ženu při tom častoval vulgárními výrazy. Na zastávce při tom čekali také děti, které jeho běsnění museli přihlížet. Vše skončilo až po příjezdu autobusu, do kterého cestující nastoupili a odjeli. Výtržník si však svým chováním zadělal na značné problémy. Vzápětí byl totiž na místě zadržen policisty a putoval s nimi rovnou na služebnu. Jako podezřelý z trestného činu výtržnictví jim má nyní co vysvětlovat. Vyškovští policisté přivítají i další svědectví osob, jež byly incidentu přítomni.

por. David Chaloupka, 19. května 2022

Související dokumenty Jako zvíře.mp3

Velikost souboru:1,6 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem