Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nechal za sebou stopy ve sněhu

Frýdek-Místek - vzápětí byl dopaden policisty.

Že i čerstvě napadlý sníh může být pomocníkem při vypátrání pachatele, se přesvědčili frýdecko-místečtí policisté. Spuštěný alarm upozornil na možné narušení objektu. Stopy obuvi ve sněhu pak dovedly policisty až k samotnému podezřelému.

Minulý pátek v brzkých ranních hodinách byli policisté obvodního oddělení Frýdek-Místek vysláni do budovy jedné z firem, kde se spustil alarm. Na místě se již nacházel pracovník bezpečnostní agentury, který hlídce sdělil, že si všimnul pootevřených zadních dveří. Strážci zákona se rozhodli objekt zkontrolovat. Už když procházeli přízemím budovy, všimli si na recepci rozházených papírů a otevřených skříněk. Od vchodu pak ve sněhu vedly dva páry stop obuvi, jedny směrem od plotu k budově a další od budovy pryč. Policisté se proto vydali v těchto šlépějích, které je dovedly až k dalšímu objektu, kde na schodišti seděl muž s otevřeným notebookem. Toho se rozhodli zkontrolovat, včetně podrážek jeho bot, které odpovídaly stopám ve sněhu. Nakonec vyšlo najevo, že věci, které měl muž u sebe, pocházejí z vloupání do uvedené firmy. Tam měl odcizit notebook, toner do tiskárny a balík papírů v celkové hodnotě přes pět tisíc korun.

Policisté 35letého muže následně zadrželi a jak se ukázalo, nešlo pro ně o neznámou osobu, jelikož jej měli v hledáčku i pro další dva skutky. V prvním případě se měl na Štědrý den ve Frýdku-Místku vloupat do autoservisu, kdy poškodil plot a dvě výlohy a způsobil tak škodu poškozením téměř 50 tisíc korun. Poté si měl ze servisu odnést pokladnu s hotovostí, tonery do tiskárny či flash disky za více jak čtyři tisíce korun. V dalším případě, tentokrát už v novém roce, ho na nádraží zaujal mincovník automatu na toalety, který měl vypáčit a odcizit z něj téměř 10 tisíc korun.

Ve zkráceném přípravném řízení mu policisté sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. Muž se k vytýkaným jednáním doznal. Vzhledem k tomu, že již byl dříve za majetkovou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu nyní až tříletý pobyt za mřížemi.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

26. ledna 2024

vytisknout e-mailem