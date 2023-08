Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nechal si padělat vysvědčení

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Hrozí mu tři léta za mřížemi.

Uherskohradišťští kriminalisté šetří případ padělání veřejné listiny, kterou si muž zajistil maturitní vysvědčení.

Šestačtyřicetiletý muž se v září 2021 rozhodl vystudovat vysokou školu. Proto, aby se přihlásil ke studiu, mu chybělo jediné, maturitní vysvědčení. To do té doby řádným studiem nezískal. Z toho důvodu na internetu hledal někoho, kdo by mu s tímto problémem pomohl. Prostřednictvím emailové komunikace našel jemu neznámého padělatele, se kterým se domluvil na finální podobě svého budoucího vysvědčení. To mu za úplatu dvacet tisíc korun vytvořil. S novým vysvědčením měl již brány k příjímacímu řízení otevřeny. Na základě přihlášky a přiloženého maturitního vysvědčení byl téhož roku přijat na vysokou školu v Uherském Hradišti. Studia ovšem musel na základě zjištěných skutečností zanechat.

Již obviněnému muži za trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny hrozí až tři léta za mřížemi.

25. srpna 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

