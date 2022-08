Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nechal se nalákat na rádoby výhodné investice

KLADENSKO – Muž přišel o několik set tisíc.

Kladenští kriminalisté se zabývají dalším případem podvodníků, kteří útočí na osoby pod legendou „výhodného investování“. Hlavním cílem podvodníků je získat vzdálený přístup do Vašeho počítače a přeposlat si co nejvíce peněz.

Vše vypadá asi takto: Podvodník umístí na internet či sociální sítě velice lákavou reklamu slibující zisk z vašich investovaných finančních prostředků. Důležité je poznamenat, že pachatelé využívají pro větší důvěryhodnost do svých reklam známé osobnosti či společnosti. Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy, tudíž vše vypadá důvěryhodně. Pachatelům se daří ve velké míře a takových lidí, kteří se nechají nalákat rádoby výhodným investováním, je bohužel čím dál více.

Jedním z nich je pětapadesátiletý muž, který objevil na jedné ze sociálních sítí reklamu s nabídkou možnosti investovat do známé společnosti. Stránku otevřel, zaregistroval se a po prvotní komunikaci uhradil investiční částku ve výši 6 tisíc korun pro ověření účtu. Další den ho kontaktoval muž vydávající se za velice ochotného investičního poradce s tím, že mu pomůže a poradí, aby někde neudělal chybu. Vysvětlil mu veškeré podmínky a co vše je potřeba udělat pro to, aby mohl hned po registraci vydělávat. Poškozený muž se vším souhlasil a na základě „rad“ neznámého muže si nainstaloval do počítače celkem pět aplikací, přičemž jednou z nich byla AnyDesk, která slouží k umožnění vzdáleného přístupu do konkrétního zařízení. Pětapadesátiletý muž do stažených aplikací nahrál veškeré osobní údaje, kopie osobních dokladů, číslo platební karty včetně CRV kódu.

Poškozený se poté přihlásil do internetového bankovnictví, kde zjistil, že mu z jeho účtu odešlo několik plateb v celkové výši 900 tisíc korun.

Jak se nenechat okrást?

Nikdy neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači nikomu, koho neznáte.

Pachatelé Vás mohou oslovovat například telefonicky, e-mailem, nebo lákavou reklamou. Nevěřte bezhlavě telefonním číslům volajících, protože i ID volajícího může být podvržené.

Neposkytujte ani žádné vaše osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví.

Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.

Nepodléhejte manipulativnímu jednání, fiktivnímu doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Opětně varujeme před výhodnými investicemi, před inzeráty na internetu, před neznámým volajícími. Kdokoliv se může vydávat za kohokoliv, může nabízet cokoli. Vždy přemýšlejte nad obsahem sdělované nabídky, důkladně si je prověřte. Nikdy si neinstalujte program pro vzdálenou správu. Pokud tak uděláte a přihlásíte se do internetového bankovnictví, umožníte tak podvodníkovi, aby manipuloval s vašimi penězi. Nesdělujte nikomu údaje z platební karty, přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, ověřovací kódy, neposílejte nikomu kopie osobních dokladů. NEBUĎTE DŮVĚŘIVÍ A BUĎTE OBEZŘETNÍ!

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

10. srpna 2022

