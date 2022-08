Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nechal se „načapat“ při vloupání

CHOMUTOVSKO - Obvinění z vloupaček jsou stíháni vazebně; Po krádeži se vyspal v hotelovém pokoji; Zaujala ho žena na koni.

Dva muže ve věku 42 a 22 let stíhá chomutovský vyšetřovatel v souvislosti s vloupáními do garáží, k nimž došlo v Chomutově. Minulý víkend v noci ze soboty na neděli se starší z mužů pokusil násilím dostat do garáže v ulici Za Zborovskou. Díky hluku, který přitom nadělal, si ho však všiml svědek bydlící v blízkosti garáže. Ten zalarmoval policii a přivolaní policisté pak muže zadrželi přímo při pokusu o vloupání.

O několik dní dříve přijali policisté oznámení o vloupání do několika garáží v ulici Dostojevského, kde měl neznámý pachatel vniknout do tří garáží a z jedné z nich odcizit dvě jízdní horská kola. Do dalších dvou garáží v areálu se mu dostat nepodařilo. Jako podezřelé z těchto „vloupaček“ policisté ustanovili zmíněné dva muže, kteří se jednání měli dopustit společně. Ani jeden z nich není přitom v této oblasti žádným „nováčkem“. Starší muž byl ani ne před dvěma roky propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za majetkovou trestnou činnost. Jeho mladší známý je nyní kvůli spáchání dřívější krádeže tzv. „v podmínce“. Kromě toho má mít podle zjištění policistů na svědomí i loupež, k níž došlo v Chomutově v sobotu. (O dopadení podezřelého jsme informovali zde.)

Dotyční byli obviněni ze spáchání trestného činu krádeže. Za tu podle zákona vzhledem k předchozímu odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Dvaadvacetiletý obviněný se však může vzhledem k souběžnému obvinění pro zločin loupeže obávat až desetiletého trestu. Oba obvinění si na rozsudek počkají ve vazební věznici.

Po krádeži se vyspal v hotelovém pokoji

Únava přemohla 37letého muže z Klášterce nad Ohří, který se v pondělí kolem desáté hodiny večerní vydal do jednoho z kláštereckých penzionů krást. Poté, co se dostal do penzionu, šel do baru, kde si vzal různé alkoholické i nealkoholické nápoje a cukrovinky v celkové hodnotě přes tisíc korun. Vše si pak odnesl do jednoho z prázdných hotelových pokojů a uložil se tam ke spánku. Ráno ho probudila správkyně penzionu, která přivolala policii, a muž byl po příjezdu hlídky na místě zadržen.

Za spáchání trestného činu krádeže, z něhož je dotyčný podezřelý, může být odsouzen až na dva roky.

Zaujala ho žena na koni

Z trestného činu výtržnictví se bude zodpovídat 62letý muž, který začátkem srpna zastavil se svým vozidlem na silnici poblíž Klášterce nad Ohří, vystoupil a po stažení kalhot a spodního prádla se uspokojoval. Na místě nezastavil náhodou. Krátce předtím ho totiž zřejmě zaujala mladá žena jedoucí na koni podél silnice, kterou míjel v protisměru. S autem se tedy otočil, ženu s koněm předjel a zastavil o kus dál tak, aby ho dotyčná po chvíli míjela a jeho „kratochvíli“ viděla. Poté, co dívka s koněm projela, nasedl do auta a odjel. K jeho smůle žena vše natočila na mobilní telefon a pro policisty již pak nebyl problém podezřelého ustanovit.

Protože za obdobné jednání byl muž v minulosti již opakovaně odsouzen, hrozí mu u soudu až tříletý trest.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. srpna 2022

