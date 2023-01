Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nechal ho v tom samotného

CHOMUTOVSKO - Ze tří pokusů mu "vyšel" jen jeden; Bez parfémů a navíc v poutech.

Trestní stíhání 25letého muže zahájil včera chomutovský vyšetřovatel. Dotyčného obvinil ze spáchání trestného činu krádeže a pokusů o ni, jichž se měl dopustit s pomocí zatím neznámého spolupachatele či spolupachatelů. Předmětem jejich zájmu byly pokaždé cigarety. Pro ty si muži jezdili na prodejnu v blízkosti hranic s Německem v okrese Chomutov. Zmíněný obchod měl podle zjištění policistů dotyčný cizinec navštívit za účelem krádeže celkem třikrát, a to v listopadu, v prosinci i v lednu. Poprvé si měl s pomocí svého kumpána z prodejny odnést v nákupním košíku několik kartonů cigaret různých značek. Majiteli tím vznikla škoda přesahující 10 tisíc korun.

S jídlem však rostla chuť a po vydařené krádeži se cizinec na místo vydal znovu o několik dní později. Patrně si sebou tentokrát vzal na pomoc někoho jiného. Společně se pak pokusili ukrást cigarety v hodnotě přes 25 tisíc korun, které si připravili ke vstupu do prodejny. Jelikož si jich všimla obsluha prodejny, tak odešli nakonec s prázdnou.

V posledním případě, který se stal během tohoto víkendu, krádež muži znovu nevyšla. Opět se vrátil do stejné prodejny a pokoušel se odejít i s cigaretami a náplněmi do elektronických cigaret, které předtím jeho „společník“ naskládal do košíku. Záměr se však nezdařil, prodavačky ho totiž poznaly a než stačil prodejnu i s lupem v hodnotě přes 15 tisíc korun opustit, uzamkly dveře. Jeho kumpán, který byl již venku, dlouho neváhal a ještě před příjezdem policistů z místa ujel autem.

Přivolaní policisté pak podezřelého zadrželi a umístili do cely. Když poté zmíněné krádeže a pokusy o ně prošetřili a zjistili, že se jich měl pokaždé dopustit uvedený 25letý cizinec, zahájili jeho trestní stíhání. U soudu mu hrozí uložení dvouletého trestu odnětí svobody. Po spolupachatelích obviněného muže policisté nadále pátrají.

Kvůli krádeži parfémů se do potíží dostala 36letá žena z Chomutova. Ta podle policistů minulý týden navštívila prodejnu drogerie v centru města, kde si do bundy schovala dva parfémy a obchod pak chtěla bez jejich zaplacení opustit. Zadržela ji však prodavačka a zboží tak musela vrátit. Navíc si zadělala na problém, skončila totiž v rukou policistů. Ti ženě sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže. S ohledem na její předchozí nedávné odsouzení pro stejný trestný čin jí soud může poslat tentokrát až na tři roky za mříže.

por. Mrg. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. ledna 2023

