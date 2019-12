Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nebylo divu, že havarovali

BRNO VENKOV: Hned čtveřice řidičů si o víkendu pořádně před jízdou přihnula.

Popíjení alkoholu nevadilo hned několika řidičům, aby následně usedli za volant. V neděli po poledni v Lomnici devětapadesátiletá řidička osobního automobilu Opel nezvládla průjezd křižovatkou, vjela mimo vozovku do příkopu a následně narazila do domu. Zjistit příčinu nehody nebylo pro přivolané policisty složité. Viditelně opilá žena nadýchala 3,30 promile. Policistům sdělila, že před jízdou vypila lahev vína a k tomu přidala tři piva. Odjet z parkoviště před supermarketem v Kuřimi se v neděli večer nepodařilo osmadvacetiletému řidiči osobního automobilu Ford. Šofér, který následně nadýchal 2,74 promile, vjel na chodník a zastavil se až o zábradlí. Při havárii se zranil na ruce. Útěkem z místa havárie poblíž Ivančic se snažil v noci na sobotu zachránit jedenadvacetiletý řidič osobního automobilu Nissan. Muž vjel do příkopu a následně narazil do sloupů elektrického vedení. Svědci nehody ale šoféra, který se při havárii lehce zranil na hlavě, zadrželi a předali přivolaným policistům. Ti při dechové zkoušce zjistili v jeho dechu 2,17 promile. Při nehodě vznikla škoda na vozidle a zařízení energetiků za více než půl miliónu korun. Několik vypitých panáků whisky a vodky nevadilo pětatřicetiletému cizinci k tomu, aby v noci na neděli usedl za volant. Na náměstí v Modřicích nezvládl řízení a narazil do dopravního značení. Při dechové zkoušce nadýchal 2,24 promile.

por. Bohumil Malášek, 23. prosince 2019

