Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nebyli jste svědky těchto nehod?

TEPLICE - Dopravní policisté hledají svědky dvou dopravní nehod z 10. a 15. září

Tepličtí dopravní policisté hledají svědky dvou dopravních nehod, ke kterým došlo v Teplicích a v Oseku. V případě, že jste byli svědky těchto dopravních nehod, tak se prosím obraťte na policisty na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

K první dopravní nehodě mělo dojít dne 10. zárí mezí 16 a 17 hodinou odpoledne v ulici Vrchlického, kdy dosud nezjištěný řidič poškodil zadní část zaparkovaného vozidla Volvo XC60. Tento řidči z místa nehody odjel, aniž by splnil zákonem mu danou povinnosti.

K druhé dopravní nehodě mělo dojít v době od 15. září 2020 07:50 hod. do 15. září 2020 15:30 hod. v Oseku v ulici Smetanova, kdy nezjištěný řidič narazil do levého boku zaparkovaného vozidla Ford Fiesta RZ: 8U1 7621. Tento řidič z místa dopravní nehody rovněž odjel, aniž by splnil zákonem mu danou povinnost.

Teplice 16. září 2020

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem