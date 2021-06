Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Aktualizace: Nebyli jste svědkem dopravní nehody?

NÁCHODSKO - Cyklista skončil v péči lékařů.

Aktualizace:

Podle nových informací měl řidič, který nejspíše způsobil dopravní nehodu cyklisty u obce Jetřichov jet v automobilu modré barvy zn. Peugeot 407. I nadále budeme rádi, pokud máte nějaké další doplňující informace, abyste se obrátili na bezplatnou linku 158 nebo na jakoukoliv služebnu policie a pomohli tak náchodským dopravním policistům při jejím šetření.

Děkujeme

18.7.2021, 13:00hod

Ve čtvrtek 17. června 2021 došlo ve 14:30 mezi obcemi Meziměstí a Jetřichov k dopravní nehodě. Při ní měl podle prvotních informací dosud nezjištěný řidič v modrém vozidle zn. Škoda Octavia Combi, ve směru na Jetřichov, začít předjíždět v levotočivé zatáčce cyklistu. Ve stejnou chvíli však přijíždělo od Jetřichova jiné vozidlo a řidič Škoda Octavia, aby zabránil čelnímu střetu, začal prudce brzdit, při tom však narazil i do cyklisty, který skončil v příkopě. Řidič následně nesplnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon, a z místa nehody odjel. Cyklista byl předán do péče lékařů.



Žádáme širokou veřejnost o pomoc. Pokud jste v danou dobu jeli kolem a máte ve svém automobilu nainstalovanou palubní kameru, nebo máte jakékoli informace, které by pomohly, obraťte se na bezplatnou linku 158 nebo na jakoukoli služebnu policie.



Děkujeme za pomoc!

por. Mgr. Lucie Konečná

18.6.2021, 08:30hod.

