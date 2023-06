Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nebyla to letecká puma, ale tlaková nádobka do hasicího přístroje, přesto skončila v trhací jámě

LIBERECKO - Muž z Liberecka vykopal na své zahrádce předmět podobající se vojenské munici.

V neděli po poledni neodpočíval, ale pracoval na své zahradě muž z Chotyně na Liberecku. Při výkopových pracech ke stavbě parkovacího místa na svém pozemku spatřil v zemině předmět, který mu na první pohled připomínal leteckou pumu menší ráže. Vytočil proto naši bezplatnou tísňovou linku 158 a nález nám oznámil. Přivolaný policejní pyrotechnik na místě konstatoval, že se nejedná o leteckou pumu, ale o tlakovou nádobku z hasicího přístroje a odvezl si ji s sebou k fyzické likvidaci v trhací jámě. tlaková nádobka z hasicího přístroje

Nejde sice o vojenskou munici, ale nevhodná manipulace s ní by mohla aktivovat zbytkovou náplň nádobky, která působením větší mechanické síly a nebo vysokých teplot může také explodovat. Pokud by ji například hodily děti do ohně, roztrhne se a střepiny mohou zasáhnout kohokoliv v okolí. Nedělní výjezd našeho pyrotechnika do Chotyně proto nebyl zbytečný a lidé by si podobné nálezy doma ponechávat rozhodně neměli.

20. 6. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna místo nálezu Detailní náhled tlaková nádobka z hasicího přístroje Detailní náhled

vytisknout e-mailem