Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nebyla lhostejná, zachránila život

BRNO: Muž byl ohrožen na životě.

Duchapřítomně se dopoledne na Velký pátek zachovala všímavá žena v brněnské Líšni. Ta svou pohotovou reakcí pomohla zachránit jeden lidský život. Na benzínové stanici totiž spatřila v odstaveném automobilu zvláštně sedícího muže, který byl dokonce hlavou opřený o volant. Okamžitě mu nabídla pomoc, tento ji ale urputně odmítal. Zachránkyně se nenechala odbýt a raději na místo zavolala policisty. Ti vyhodnotili mužův zdravotní stav jako vážný, což potvrdili i přivolaní zdravotníci. U muže byl nakonec totiž indikován silný hypoglykemický šok, který navíc vyžadoval okamžitý převoz do nemocnice. Za jeho záchranu patří pozorné ženě velké poděkování. Pokud by totiž dvaapadesátiletý muž zůstal delší dobu bez pomoci, mohl by být přímo ohrožen na životě. "Byla jsem nemile překvapena, že mu nikdo další nepomohl. Kolem jeho vozidla se totiž pohybovalo mnoho lidí, ale nikdo mu nevěnoval žádnou pozornost. Jsem strašně ráda, že jsem mu mohla pomoci." uzavřela žena svoji záchrannou akci.

Nebuďte lhostejný ke svému okolí, někdy můžete někomu zachránit i to nejcennější, lidský život.

Por. Bc. Petr Vala, 9. dubna 2021.

