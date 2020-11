Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

"Nebuďte neviditelní"

MS kraj - být vidět za snížené viditelnosti je důležité

Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?

Nejen chodci, ale i řidiči motorových vozidel, by měli mít při pohybu na komunikacích zodpovědný přístup. Řidič motorového vozidla by se měl chovat obezřetně, ohleduplně, být pozorný a především soustředěný na jízdu. Podzimní období sebou přináší deště, mlhy, mrholení a to jsou faktory, které viditelnost zhoršují. Podobné je to i u chodců a cyklistů. Stále se najde mnoho těch, kteří podceňují fakt, že při vhodně zvoleném oblečení, které je opatřeno reflexními prvky, mohou zvýšit svou viditelnost a eliminovat riziko kolize s vozidlem. Na trhu je velká škála cenově dostupných reflexních prvků (přívěšky, pásky, zipy, čepice, klip a další). Umístěním reflexního prvku, nejlépe na pohyblivou část těla, zvýšíte svou viditelnost až na vzdálenost 200 metrů. A proto na pozemní komunikace vstupuj s vědomím: „Když jsi vidět je to plus, nesrazí Tě žádný vůz“!

por. Bc. Martina Jablońská

komisař oddělení prevence

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

04.11.2020

