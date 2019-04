Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebezpečný manévr na silnici II/157

Český Krumlov - Viděli jste páteční střet dvou vozidel mezi Chabičovicemi a Mirkovicemi? Ozvěte se nám.

Dopravní policisté Územního odboru Český Krumlov vyšetřují střet dvou vozidel mezi obcemi Chabičovice a Mirkovice nedaleko města nad melandrem řeky Vltavy.

V pátek dne 12. dubna 2019 v 14:35 hod., na silnici II/157, jel od Českého Krumlova na Kaplici - Nádraží, zatím neznámý řidič osobního vozidla tovární značky Daewoo Matiz nebo Hyundai Getz, světlé modré barvy. Tento řidič začal v klesání mírně levotočivé zatáčky předjíždět zájezdový autobus, přičemž měl ohrozit řidiče protijedoucího osobního vozidla tovární značky Volkswagen Passat. Jeho řidič na situaci zareagoval intenzivním bržděním a strhnutím řízení vpravo, kde se dostal na nezpevněnou krajnici, poté smykem vjel do protisměru, kde svou přední částí narazil do levého boku osobního vozidla tovární značka Dacia Duster. To se vlivem nárazu převrátilo na střechu. Uvnitř došlo k zranění řidiče.

Policisté žádají případné svědky této nehody a především nebezpečného manévru řidiče Daewoo Matiz nebo Hyundai Getz, kdy mohli situaci zaznamenat na autokameru, aby nás kontaktovali na Územní odboru Český Krumlov, Dopravní inspektorát, Skupina dopravních nehod, Tovární 165, telefon 974 232 580 či 974 232 250, případně na linku tísňového volání 158. Případ vyšetřuje prap. Martin Vladyka.

Děkujeme za vaše svědectví.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

15. dubna 2019

