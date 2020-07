Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebezpeční řidiči mohou zabíjet

Jihočeský kraj - Řidiči pod vlivem návykových látek se stávají velkým nebezpečím jihočeských silnic.

Sami řidiči dělají jihočeské silnice nebezpečné! Sednout za volant se dvěma promilemi, přestává být výjimkou!

Ve čtvrtek před desátou večer kontrolovali policisté v Kaplici řidiče vozidla Opel Astra. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu ukázala výsledek přes dvě promile alkoholu v dechu. Řidič s tímto výsledkem souhlasil. Policisté mu zakázali další jízdu, vozidlo zůstalo odstavené mimo komunikaci a muž (27 let) je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V pátek v pět hodin ráno byl při dopravní kontrole v Suchém Vrbném v Českých Budějovicích zastaven řidič vozidla Citroen Jumper. Řidič se podrobil testu na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 2,5 promile. Také on se dopustil přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. V rámci zkráceného přípravného řízení se bude o jeho trestu do dvou týdnů rozhodovat u soudu.

V sobotu řešili policisté dopravní nehodu v Českých Budějovicích na křižovatce ulic Jírovcova a Generála Píky. Řidič vozidla VW Caddy nerespektoval červené světlo na semaforu a narazil do vozidla Renault. Jeho řidiči při nehodě způsobil zranění. Jak následně zjistili policisté, pravděpodobný viník nehody, řidič VW „nadýchal“ přes dvě promile alkoholu!!! Na vozidlech byla způsobena hmotná škoda přes 400 000 korun. Viník nehody je tak podezřelý z trestného činu, řidičský průkaz mu zadrželi policisté. Tím vše, ale nekončí! Pravděpodobně bude souzen, pojišťovna mu dá k úhradě většinu částky, kterou vyplatí poškozenému řidiči! Součástí trestu bude zákaz řízení, bez řidičského průkazu problémy v zaměstnání…Stojí to za to?!

V sobotu po osmé večer kontrolovali policisté ve Strakonicích řidiče vozidla Ford Transit. Policisté po kontrole dokladů, provedli test na přítomnost omamných a návykových látek a zjistili, že řidič je pozitivní. Řidiči tak zakázali další jízdu, zadrželi řidičský průkaz a muž (25 let) je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

12. července 2020

