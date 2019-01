Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebezpečné vyhrožování a pronásledování

J.Hradec – Třeboň- Má vyhrožovat, stále telefonovat a posílat zprávy.(Hlasová schránka 974 233 116)

Třeboňští policisté dne 2. ledna předali sdělení podezření muži z Č. Budějovic, který se svým jednáním měl dopustit hned dvou trestných činů a to přečinu nebezpečné vyhrožování a přečinu nebezpečné pronásledování. V období července do zhruba poloviny listopadu loňského roku měl dlouhodobě pronásledovat svoji bývalou družku z Třeboně. Opakovaně ji měl telefonovat a zasílat SMS na její mobilní telefon. Dále jí měl zasílat zprávy přes sociální síť a to i více jak sto dvacetkrát denně. Prostřednictvím volání a SMS měl bývalé družce opakovaně vyhrožovat fyzickou likvidací, přičemž výhrůžky podezřelého u poškozené vzbuzují důvodnou obavu o její život a zdraví.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

4. ledna 2019

