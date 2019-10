Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebezpečné vyhrožování

Strakonice – Agresivní muž v nemocnici.

Strakoničtí kriminalisté vyšetřují trestný čin nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, ze kterého je obviněný 30letý muž ze Strakonic. Ten dne 21. října 2019 ve večerních hodinách přišel do budovy nemocnice, s úmyslem zde přespat. Muže pohybujícího se po chodbách zaregistrovala jedna ze zdravotních sestřiček, která jej z budovy vykázala. Muž však neuposlechl, odešel do jiného patra budovy, kde vnikl do neuzamčené místnosti určené pro sanitáře. Zde se zamkl a ulehl. Když zaměstnanci zjistili, kde se muž nachází, opakovaně ho vyzývali k odemčení a opuštění místnosti. Muž na výzvy začal reagovat agresivně. Uvnitř místnosti se zmocnil nože, vyšel s nožem v ruce na chodbu a začal jím zaměstnance ohrožovat. Choval se agresivně, ohrožoval oba přítomné zaměstnance nožem a vyhrožoval jim zabitím. Poté z nemocnice odešel. Policejní hlídky v součinnosti s hlídkou Městské policie Strakonice muže následně zadržely. Muž skončil v policejní cele a následně ve vazební věznici.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

23. října 2019

