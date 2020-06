Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebezpečné vyhrožování

Prachatice – Díky rychlé práci prachatických policistů a kriminalistů skončili všichni tři obvinění v policejní cele. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté zahájili usnesením trestní stíhání 32letého, 29letého a 24letého muže, všichni z Prachaticka, jako obviněných z přečinu nebezpečného vyhrožování, spáchaného ve spolupachatelství. Obvinění, v přesně nezjištěné době v průběhu měsíce června letošního roku v bydlišti jednoho z obviněných v panelovém domě v Prachaticích, natočili společně videozáznam na mobilní telefon, na kterém manipulují se dvěma 2 kg propanbutanovými lahvemi a plynovým hořákem. Z tohoto záznamu vyplývalo, že aktéři zvažují použití plynových lahví proti ostatním nájemníkům domu. Nahrávka byla poté jedním z nich zveřejněna.

Prachatičtí policisté byli ze strany občanů upozorněni na existenci tohoto videozáznamu. Bezprostředně poté prachatičtí policisté ve spolupráci s kriminalisty ztotožnili všechny tři osoby ze záznamu. Neprodleně došlo k jejich zadržení a umístění do policejní cely. Ve spolupráci s HZS Prachatice byl inkriminovaný dům propátrán. Hasiči provedli měření plynu v bytě obviněného a také ve všech společných prostorách domu, které bylo negativní. Prohlídkou domu bylo zjištěno, že jeho obyvatelům žádné nebezpečí nehrozí. V průběhu policejního zákroku nedošlo ke zranění osob ani ke škodě na majetku.

Prachatičtí kriminalisté provedli výslechy obviněných a včera podali na okresní státní zastupitelství podmět k návrhu na vzetí všech obviněných do vazby. Dnes okresní soud poslal do vazby 29letého muže, 32letému muži soud nařídil návrat do ústavního léčení ze závislosti na návykových látkách a 24letý muž bude dál vyšetřován na svobodě. V případě prokázání viny hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na tři léta.

19. června 2020

