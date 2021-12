Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebezpečné pronásledování

J.Hradec – Rozchod patrně neunesl, žena se bála nejen o svůj život.

Jindřichohradečtí policisté nyní trestně stíhají podezřelého muže pro přečin nebezpečné pronásledování. Muž zřejmě neunesl rozchod se svojí partnerkou. Přinejmenším v době od poloviny srpna do konce listopadu ženu dlouhodobě pronásledoval. Na různých místech v J.Hradci se snažil vyhledávat její osobní blízkost pod různými záminkami, kdy jí měl vyhrožovat újmou na zdraví či jinou újmou a to jak slovně tak i písemně, prostřednictvím elektronické komunikace. Neustále ženě zasílal zprávy několikrát za den i přes to, že jej poškozená opakovaně jak slovně, tak písemně vyzvala k tomu, aby svého jednání zanechal. Poslední zprávu měl zaslat jejímu nezletilému synovi dne 29. listopadu s tím, aby vyřídil mamince, že až se mu dostane pod ruce…..

Toto jednání podezřelého vzbudilo v poškozené důvodnou obavu nejen o svůj život a zdraví, ale rovněž o život a zdraví jejích nezletilých dětí. Jindřichohradečtí policisté trestnou činnost podezřelého muže řádně zadokumentovali. Dne 9. prosince si převzal sdělení podezření a nyní je trestně stíhán v režimu zkráceného přípravného řízení.

por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová, jh.pis@pcr.cz

13. prosince 2021

