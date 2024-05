Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Nebezpečné manévry na silnici

JIČÍNSKO – Vybržďoval a vytlačil vozidlo, pak z místa nehody ujel.

Policisté z dopravního inspektorátu v Jičíně řeší dopravní nehodu, ke které došlo v uplynulých dnech v obci Kopidlno. Vozidlo Renault řídil 46letý muž, který začal předjíždět vozidlo Škoda, jedoucí přes železniční přejezd. Při předjíždění měl řidič vozidla Renault narazit pravým bokem do levé přední a boční části vozidla Škoda. Řidič tímto vytlačovacím manévrem měl donutit 20letou řidičku k náhlému zastavení vozidla. Řidič byl pravděpodobně dotčen, že ho žena v předchozím úseku předjela. Po zastavení řidič vozidla Renault vystoupil a řidičce vozidla Škoda měl vyhrožovat a slovně ji napadat. Poté muž nastoupil zpět do vozidla a z místa dopravní nehody odjel, aniž by splnil své zákonné povinnosti účastníka dopravní nehody. Hlídkou policie byl řidič vypátrán a ztotožněn až následně.

Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob. Dechová zkouška byla u řidičky provedena s negativním výsledkem, ovlivnění alkoholem se u řidiče nepodařilo vyloučit ani prokázat z důvodu odjetí z místa dopravní nehody. Celková škoda na obou vozidlech se vyšplhala na výši 90 tisíc korun.

Věc byla oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

pprap. Bc. Martina Jandová

8.4.2024

