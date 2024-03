Nebezpečně kličkoval po dálnici

Děkujeme všem všímavým občanům!

Neobvyklý styl jízdy řidiče jedoucím po D4 se nezdál hned několika projíždějícím řidičům. Ti zareagovali velmi správně a ihned volali na tísňovou linku 158, kde předali operačnímu středisku informace, kam kličkující vozidlo směřuje a jak vypadá. Kolegové ze speciálního oddělení dohledu Čechy vyrazili na místo oznámení a po pár minutách dotčené vozidlo našli. Následně podezřelého řidiče hlídka zastavila, zkontrolovala v policejních evidencích a provedla dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu.



Potvrdilo se, že nestandardní jízda měla své důvody, a byl to alkohol. Dechová zkouška vyšla pozitivní, a to s hodnotami 2,57 promile alkoholu a 2, 48 promile alkoholu. To ale nebyl jediný prohřešek řidiče, v evidencích policisté zjistili, že má platnou blokaci řidičského oprávnění a v centrální evidenci přeplatků a nedoplatků neuhrazenou částku 11 700 korun.

Policisté muži zakázali další jízdu a řidič byl převezen na policejní služebnu k podání vysvětlení. Řidič je podezřelý ze spáchání přečinu Ohrožení pod vlivem návykové látky.





CEPAN, neboli centrální evidence přeplatků a nedoplatků, představuje významný nástroj pro vymáhání povinností přestupce.

Na jaké nedoplatky se tato právní úprava vztahuje? Jedná se o nedoplatky řidiče (fyzické osoby) nebo provozovatele vozidla (fyzické podnikající i právnické osoby) na pravomocně uložených pokutách, které nebyly uhrazeny do data splatnosti. Výjimku tvoří nedoplatek, u něhož bylo provedeno posečkání úhrady nebo rozložení úhrady na splátky. Současně se musí jednat o nedoplatky na pravomocných pokutách, které byly uloženy podle některého z 3 zákonů:

- zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (např. za překročení nejvyšší dovolené rychlosti, jízdu na červenou, nesprávné parkování, telefonování za jízdy, předjíždění vozidla tam, kde je to zakázáno, nedání přednosti, porušení omezení jízdy některých vozidel, přestupky v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla a další)

- zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (např. za užití zpoplatněné komunikace bez uhrazení mýtného nebo časového poplatku, za řízení přetíženého vozidla a další)

- zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. za nevedení záznamů o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, předložení neplatného dokladu, přestupky spojené s přepravou nebezpečných látek a další)



Policista, celník či strážník obecní policie může při kontrole motorového vozidla požadovat po řidiči kontrolovaného vozidla uhrazení jeho nedoplatku i nedoplatku provozovatele tohoto vozidla. Pokud není nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, je policista (celník, strážník) oprávněn přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou.

Jakým způsobem je možné uhradit nedoplatek na místě kontroly? Policista nebo celník je povinen umožnit řidiči uhradit nedoplatek na místě kontroly jak v hotovosti, tak bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty (tj. prostřednictvím platebního terminálu).



Pokud řidič neuhradí nedoplatek na místě kontroly, zadrží policista (celník, strážník) tabulky registrační značky motorového vozidla nebo zabrání odjezdu motorového vozidla botičkou. Tabulky registrační značky na výzvu policisty (celníka, strážníka) odmontuje a vydá řidič vozidla. Pokud je odmítne vydat, odejme je policista (celník, strážník) sám. S největší pravděpodobností Vás čeká podobný scénář i v případě, kdy nebudete mít u sebe hotovost či platební kartu.



Nepříjemnostem při silniční kontrole se můžete jednoduše vyhnout. Prvním krokem je včas uhradit uloženou pokutu. Pokud už se Vám stane, že pravomocnou pokutu máte anebo si nejste jistí a chcete se jen ujistit, zda je vaše „konto čisté“, máte možnost požádat o potvrzení o stavu svého osobního daňového účtu, kde jsou zaznamenány i nedoplatky za dopravní přestupky. Požádat můžete u kteréhokoliv celního úřadu nebo on-line prostřednictvím cPortálu.





Tato problematika vyvolává pro řidiče mnoho otázek. Odpovědi na naprostou většinu z nich a podrobnosti k uvedeným informacím naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/nezaplatit-se-nevyplaci.aspx

kpt. Hana Rubášová

tisková mluvčí PP ČR

7. března 2024

