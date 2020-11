Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nebezpečná jízda

Tábor - Řidič Volkswagenu svou jízdou ohrožoval další účastníky v silničním provozu.

Dnes dopoledne, pár minut po 11. hodině, prováděli dopravní policisté z Dálničního oddělení Chotoviny dohled na dálnici D3 nedaleko Tábora. Při jízdě si všimli jízdy řidiče osobního automobilu tovární značky Volkswagen Passat, jenž neměl na čelním skle vylepenou dálniční známku. Proto ho zastavili na výjezdu z dálnici a když k němu policista přistupoval, aby provedl kontrolu osoby, řidič se okamžitě rozjel a pokračoval po silnici od Pelhřimova směrem do centra města. Strážci pořádku ho začali pronásledovat a vyzývali k zastavení použitím výstražného a zvukové zařízení. Na to však uvedený řidič nereagoval a nebezpečnou jízdou projížděl přes křižovatky, nerespektoval červená světla na semaforech a svou velmi nebezpečnou jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu, až dojel do ulice pod městským hřbitovem, kde havaroval do svahu a stromu. Přitom se svým jednáním lehce zranil, kdy mu následně byla poskytnuta první pomoc Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje.

Policisté při průjezdu jednou z úzkých ulic mírně poškodili jiné vozidlo.

Provedenou lustrací osoby řidiče (roč. 1987) zjistili, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a zároveň pravděpodobně řídil vůz pod vlivem návykové látky, což jistě potvrdí analýza biologického materiálu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

25. listopadu 2020

