Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nebezpečná jízda

LITOMĚŘICKO – Policisty byla včas ukončena; Vánoční výzdoba v kurzu…

V úterý krátce před třetí hodinou ranní bylo na linku 158 přijato oznámení o nebezpečné jízdě pravděpodobně opilého řidiče jedoucího po komunikaci I. třídy od obce Libčeves na Lovosice. Policejní hlídka podezřelé vozidlo zahlédla a následně zastavila v obci Sulejovice. Za volantem tohoto vozidla seděla žena, která přes opakovanou výzvu odmítala spolupracovat. Odmítla se rovněž podrobit dechové zkoušce na alkohol a testu na jiné návykové látky. Další jízda jí byla zakázána a nyní jí v rámci přestupkového jednání hrozí zákaz řízení od 1 do 2 let a finanční postih od 25 do 50 tisíc korun.

Vánoční výzdoba v kurzu

Kdosi odcizil v malé obci na Lovosicku vánoční výzdobu. Pravděpodobně se někomu velice zalíbil svítící jelen se saněmi, který se nacházel před rodinným domem u komunikace, a proto si pro něj přijel v nočních hodinách osobním vozidlem značky Audi - combi barvy stříbrné. Majitel výzdoby vyčíslil škodu na více než 1 tisíc korun. Po „novém majiteli“ vánočního osvětlení policisté nyní pátrají.

Obdobné oznámení o krádeži vánoční výzdoby přijali také policisté na Roudnicku. V tomto případě neznámý lapka neodolal a v prodejní době odcizil vystavený umělohmotný vánoční stromeček umístěný před obchodem v malé obci poblíž Roudnice nad Labem. Případem se budou policisté dále zabývat.

Nákup měla, kabelku ne…

V uplynulých dnech neznámý lapka zaútočil na parkovišti u jednoho litoměřického nákupního centra. Vyhlédl si ženu, která bezprostředně po nákupu ukládala zboží do svého vozidla a při tom nechala kabelku s osobními věcmi a finanční hotovostí zavěšenou na nákupním vozíku. Neznámý pachatel využil nestřeženého okamžiku a nepozorovaně se odložené kabelky zmocnil. Škoda je vyčíslena na více než 20 tisíc korun. Po pachateli a odcizených věcech policisté pátrají.

Byl to kapsář?

Oznámení o kapesní krádeži v těchto dnech přijali litoměřičtí policisté. K nezákonnému jednání mělo pravděpodobně dojít v prostoru Mírového náměstí. Kapsář využil nestřeženého okamžiku, a aniž by poškozený cokoliv zpozoroval, odcizil mu ze zadní kapsy kalhot peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady. Škoda v tomto případě přesahuje 6 tisíc korun. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

Litoměřice, 18. 12. 2019, nprap. Pavla Kofrová

tisková mluvčí KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence Litoměřice

tel.: +420 974 436 207

email: krpulk.kr.pis.lt@pcr.cz

vytisknout e-mailem