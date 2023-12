Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Nebezpečí číhá na každém rohu

S nastávajícími vánočními svátky každoročně roste počet kapesních krádeží, a proto buďte obezřetní.

Rozsvícení vánočního stromku, adventní trhy, nebo nakupování vánočních dárků jsou chvíle, při kterých si mnozí z nás neuvědomují zvýšenou míru rizika krádeží a přestávají být obezřetní. Právě těchto okamžiků využívají skupiny zlodějů ke svému obohacení, protože přeplněná náměstí a obchodní centra jsou pro ně ideálním prostředím. Během chvíle tak můžete přijít o své peníze, doklady a nebo například nakoupené dárky. Každoročně policisté v období adventu evidují zvýšený nárůst kriminality, a to především majetkové trestné činnosti. Nejčastěji se jedná o kapesní krádeže, krádeže kabelek odložených nákupních vozících, peněženek uložených v batozích na zádech i krádeže cenných věcí ze zaparkovaných vozidel. Zloději využívají chvilkové nepozornosti nakupujících a velice jim k tomu také napomáhá nedbalé zacházení s osobními věcmi jejich obětí. Abychom podobným krádežím zabránili, je nutné mít své věci neustále pod kontrolou a co nejméně je vystavovat okolí. Hotovost a doklady je třeba mít v kapse umístěné přímo na těle, nejlépe ve vnitřní části oděvu a v žádném případě je nenechávat v batozích na zádech, nebo v kabelkách zavěšených přes rameno. V davu lidí si totiž nemáte skoro šanci povšimnout, že tato příruční zavazadla někdo rozepnul a odcizil vám věci. To, že jste byli okradeni pak zjistíte nejčastěji až u pokladny.

O své věci však nemusíte přijít pouze na přeplněných trzích, nebo uvnitř obchodních center. Dalším rizikovým faktorem jsou zaparkovaná vozidla, do kterých velmi často návštěvníci odkládají své nákupy a nechávají je viditelně na sedačkách. Takové případy jsou pro zloděje pak doslova lákadlem a tak je dobré nenechávat v autech nic, co by mohlo zaujmout jejich pozornost. Vždy je také potřeba se přesvědčit, že jste svá vozidla řádně uzamkli, protože novodobí nenechavci používají velmi často rušičky signálu, kterými vyruší signál při uzamykání vozu a tím pádem nedojde k jeho uzamčení. Stále platí tedy pravidlo, že je nejlepší po zmáčknutí dálkového ovládání zatáhnout za kliku a tím „po staru“ zkontrolovat řádné uzamčení.

por. Bc. Richard Hrdina - 1. prosince 2023

