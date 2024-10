Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

„NE-BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS“

KARLOVARSKÝ KRAJ – Nový projekt zaměřený na kyber problematiku.

Policistky z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje vytvořily nový preventivní projekt zaměřený na problematiku kybernetické trestné činnosti. Projekt je financovaný z dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a nese název „NE-BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS“.

Rozdělen je do dvou částí a je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a pro II. a III. ročníky středních škol. První částí je unikátní, zábavná a poučná hra. Můžeme říct, že se jedná o tzv. „únikovku v krabici“. Celá hra se zakládá na příběhu podvodu na internetu. Poškozený jde nahlásit na policii, že si našel na inzertním portálu na internetu ke koupi mobilní telefon za fajn cenu 25 000,- Kč. Tuto částku po domluvě s prodejcem dopředu zaplatil, avšak mobil do doby nahlášení neobdržel a stejně tak i peníze zpět. Prodávající již nereaguje na sms zprávy ani na telefonáty.

Hra obsahuje různě těžké úkoly a hlavolamy s preventivní tématikou ohledně kyber problematiky, kde hráči musí najít 13 indicií, které zapíšou do pracovních listů. Pokud jsou všechny správně, mohou otevřít zlatou obálku, kde

naleznou 9 podezřelých osob a dle získaných indicií musí vyluštit, která osoba je ta správná - podezřelá ze spáchání podvodu.

Děti jsou rozděleny do družstev po 5 hráčích, přičemž to družstvo, které jako první odhalí pachatele, získává odměnu, a to pro každého USB flash disk s názvem projektu.

Druhá část pak proběhne v prosinci - a to konkrétně 10. 12. 2024 v Lidovém domě v Karlových Varech, 11. 12. 2024 v kině Alfa v Sokolově a 17. 12. 2024 v kulturním domě Svoboda v Chebu. Na těchto místech proběhnou pro zapojené žáky workshopy neboli preventivní dny. Studenti se zde dozví zajímavé informace ohledně problematiky kyber od odborníků zabývající se touto problematikou. Dále zde pro ně budou připraveny preventivní stánky, kde se dozví další zajímavé informace z pohledu Policie ČR, prohlédnou si techniku, výstroj i výzbroj policistů, seznámí se s různými složkami policie a chybět nebude ani stánek našich personalistů, kde si budou moci vyzkoušet část fyzických testů.

S kyber hrou policistky v současné době vstoupily do vytipovaných škol po celém Karlovarském kraji a reakce studentů jsou prozatím velmi pozitivní. Hra je nejen poučná, ale i zábavná. A jak se říká, kdo si hraje – nezlobí, a ještě se něčemu přiučí.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová

30. 10. 2024

vytisknout e-mailem