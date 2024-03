NCMEC reporty

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„1. Od jakého data Česká republika (Policie České republiky), přijímá NCMEC reporty a kolik celkově reportů bylo takto ročně přijato do 6/2023?

2. Kolik podezřelých osob bylo tímto postupem ročně zjištěno do 6/2023?

3. Jaký je obecný postup přijímání NCMEC reportů a jakým obecným postupem Policie České republiky tuto problematiku řeší?

4. Jak Česká republika/Policie České republiky přispěla k řešení této trestné činnosti v rámci proběhlého předsednictví Evropské unii (CZ Pres)?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým bodům žádosti sdělila následující:

Ad 1), 2)

Policie České republiky disponuje statistikou přijímaných NCMEC reportů od roku 2017. Konkrétní počty přijímaných reportů za jednotlivé roky naleznete níže:

2017 - počet přijatých reportů 2280, počet zjištěných prověřovaných 96,

2018 - počet přijatých reportů 5721, počet zjištěných prověřovaných 180,

2019 - počet přijatých reportů 16179, počet zjištěných prověřovaných 215,

2020 - počet přijatých reportů 8256, počet zjištěných prověřovaných 140,

2021 - počet přijatých reportů 7581, počet zjištěných prověřovaných 145,

2022 - počet přijatých reportů 21605, počet zjištěných prověřovaných 211,

2023 (k 08/2023) - počet přijatých reportů 15477, počet zjištěných prověřovaných 108.



Ad 3)

Z právního hlediska mají veřejní poskytovatelé služeb (např. sociální sítě, uložiště) ve Spojených státech amerických na podkladě 18 U.S. Code § 2258A s názvem "Reporting requirements of providers" (srov. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2258A) povinnost detekovat a zasílat materiály obsahující sexuální zneužívání dětí (dále jen "CSAM"), jež se vyskytují na jejich provozovaných službách právě neziskové organizaci NCMEC. NCMEC obdržená hlášení vyhodnotí z pohledu obsažených informací, zejména ke které konkrétní zemi se hlášení vztahují, následně zpracuje k závadovému materiálu tzv. report, jež obsahuje veškeré dostupné informace (např. dobu incidentu, geolokaci pachatele či dětské oběti, konkrétního poskytovatele služeb a další). Následně report postoupí do příslušné země k přijetí dalšího opatření. V případě České republiky jsou předmětné reporty přijímány cestou EUROPOLu. V úvodní fázi, po přijetí reportu, je nezbytná komplexní analýza a šetření k informacím uvedeným v reportu NCMEC s cílem zjistit konkrétní osobu, která je do hlášeného incidentu zapojena. Při zjištění konkrétní prověřované osoby je report, společně se všemi soubory, zasílán podle věcné příslušnosti příslušnému územnímu odboru Policie České republiky k přijetí dalšího opatření. V navazující fázi v případě zjištění skutečností důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu proběhne trestní řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen "trestní řád"). Následují standardní úkony trestního řízení tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Půjde např. o zjištění údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a trestního řádu, provedení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor a pozemků podle § 82 a následujících trestního řádu, znalecké zkoumání zajištěné výpočetní techniky, popřípadě zajištěných pornografických děl s účastí dětí dle § 105 trestního řádu, v neposlední řadě pak probíhá i podání vysvětlení dotčené osoby. Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené, předkládá trestní spis státnímu zástupci, vykonávajícímu dozor nad zachováním zákonnosti v trestním řízení, který je následně oprávněn rozhodnout dle § 171 a následujících trestního řádu.



Ad 4)

Policie České republiky intenzivním způsobem zpracovávala podklady pro Ministerstvo vnitra, které je gestorem k projednávání nového návrhu Evropské komise k nařízení pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu, jež byl představen dne 11. 5. 2022. Příslušníci Policie České republiky se pak podíleli na několika aktivitách v rámci CZ PRES, konkrétně organizovali a moderovali dva workshopy, které byly zaměřeny na technologické aspekty uvedeného návrhu nařízení, dále byli součástí panelové diskuze k českému snímku s názvem "V síti", který byl online formou promítán v Evropském parlamentu.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 22. 3. 2024

vytisknout e-mailem