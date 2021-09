Název policie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„1. Jaké jsou hranice při užívání slova POLICIE na různých výrobcích?

2. Je možné vyrábět nášivky s nápisem POLICIE? Pokud ano, za jakých podmínek?

3. Je-li třeba nějaké povolení k výrobě kupř. nášivek s nápisem POLICIE, jakým způsobem se o něj může požádat?

4. Bude-li třeba povolení, kdo o něm bude rozhodovat?

5. Pakliže by měly být kupř. nášivky s nápisem POLICIE dodávány přímo Policii ČR, bude vždy nutno jít cestou veřejné zakázky?

6. Hrozil by za jiný postup nějaký postih?

7. Je možné se výrobou nášivek s názvem POLICIE dopustit nějaké trestné činnosti?

8. Změnila by se situace v případě, že by byla za nášivky poskytovaná úplata, resp. by výroba těchto nášivek byla podnikatelskou činností?“





Policie České republiky sdělila žadateli následující informace: Slovo „policie“ je chráněno § 99 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve kterém je uvedeno, že nestanoví-li jiný právní předpis jinak, nesmí být slovo „policie“ nebo slovo od něj odvozené obsaženo v obchodní firmě, v názvu právnické osoby, nebo v názvu orgánů nebo organizačních článků právnických a jiných organizací.



Slovo „POLICIE“ je registrováno Úřadem průmyslového vlastnictví jako ochranná známka (číslo zápisu: 327443), aby bylo zabráněno neoprávněnému komerčnímu využití tohoto slova subjekty působícími v podnikatelském sektoru. Vlastníkem ochranné známky na slovo „POLICIE“ je Česká republika – Ministerstvo vnitra. Využití registrované ochranné známky je možné po uzavření licenční smlouvy s vlastníkem ochranné známky dle § 2358 až 2370 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a § 18 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákona o ochranných známkách).





Dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), je vnějším označením Policie České republiky nápis „POLICIE“, který tvoří černá písmena na bílém podkladu, bílá písmena na modrém podkladu, žlutá písmena na tmavém podkladu, nebo stříbřitá tmavě lemovaná písmena. Dle § 108 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. vykonává příslušník Policie České republiky službu ve služebním stejnokroji nebo v občanském oděvu v závislosti na povaze konkrétní činnosti a potřebě efektivního plnění úkolů Policie České republiky. Upozorňujeme, že možným užitím označení „POLICIE“ na oděvu, může dojít ke spáchání přestupku dle § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.



K otázce dodávání například nášivek s nápisem "POLICIE" Policii České republiky povinný subjekt uvádí, že veškeré centrální nákupy majetku v souladu s § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky, podléhá systému dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pokud se nejedná o dar či bezúplatný převod. Součástí vždy musí být konkrétní právní akt, například rámcová dohoda, kupní smlouva nebo darovací smlouva, uzavřená mezi Policií České republiky a konkrétní právnickou či fyzickou osobou. Nákup nášivek s nápisem "POLICIE" by tedy musel být uskutečněn formou veřejné zakázky.



V případě jiného postupu, než je popsán výše, je možný postih vyplývající z licenčních podmínek, neboť slovo "POLICIE" je licencovanou ochrannou známkou.



V případě postupu v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek při užití nášivek s názvem "POLICIE" může dojít ke spáchání přestupku dle § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.



Při užití nášivek s nápisem "POLICIE" je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pokud se nejedná o dar či bezúplatný převod. Vždy je nutný konkrétní právní akt, tedy například kupní smlouva, uzavřený mezi Policií České republiky a konkrétní fyzickou i právnickou osobou. Nákup nášivek s nápisem by tedy musel být realizován formou veřejné zakázky.



K otázce, zda je možné se výrobou nášivek s názvem „POLICIE“ dopustit trestné činnosti, sděluje povinný subjekt, že ANO, ale samozřejmě za splnění určitých podmínek vyplývajících ze zákona. Samotná ochrana názvu „POLICIE“ je popsána ve výše uvedených odstavcích. Pokud se týká trestněprávního hlediska, je možné danou věc posoudit ve dvou rovinách:



1. Samotná výroba a distribuce výrobků (nášivek) s názvem „POLICIE“. Zde by mohla přicházet v úvahu situace, kdy by došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podle ust. § 268 tr. zákoníku, porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Jednou ze základních podmínek, která by měla být v této věci vzata v potaz, je ta, že by výrobek bez souhlasu držitele práv byl lehce zaměnitelný s chráněným vzorem a byl navíc využíván tak, že by to mohlo nějakým způsobem narušit či ovlivnit i výkon Policie České republiky, nebo ji nějakým jiným způsobem poškodit (kazit dobré jméno Policie České republiky).



2. Využití neoprávněně vyrobených výrobků s nápisem „POLICIE“ ke spáchání jiné trestné činnosti, a to jak majetkové, tak i násilné. Pokud by byly takovéto výrobky vyrobeny cíleně jako pomocný nástroj k páchání trestné činnosti, pak by přicházela v úvahu trestně právní odpovědnost ve vztahu k některým formám účastenství - zejména ve formě pomoci ke spáchání trestného činu § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku.



Výše uvedené lze shrnout do závěru, že trestně právní odpovědnost nebude možné uplatnit, pokud někdo při výrobě nějakých produktů (hračky, ale i oblečení apod.) použije nápis „POLICIE“ v souladu s právními předpisy (viz vyjádření ve výše uvedených odstavcích) a takovéto výrobky nebudou moci ovlivnit výkon, činnost a dobré jméno Policie České republiky. Je však třeba upozornit na to, že každý případ má svá specifika a musel by být posouzen individuálně.



pplk. JUDr. Lucie Žárská, 8. 9. 2021

