Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Navštívili jsme studenty "online"

KARLOVARSKÝ KRAJ - Budoucí maturanti se seznámili s možnostmi uplatnění u Policie ČR.

Pracovníci personálního odboru Krajského ředitelství Karlovarského kraje se stále aktivně snaží oslovovat potencionální zájemce o práci u Policie České republiky. Každý rok v tomto období cílí především na maturitní ročníky středních škol v Karlovarském kraji. Díky současné nepříznivé epidemiologické situaci však nelze navštěvovat studenty v jejich třídách, neboť školní výuka se přesunula z lavic do distanční formy v online prostředí. To však pro personalisty není žádnou překážkou. Díky vstřícnosti a dobré spolupráci s vedením jednotlivých středních škol mohli personalisté za "čtvrťáky" zavítat prostřednictvím jejich monitorů.

Tato přednáška ve virtuálním světě například proběhla ve čtvrtek dne 25. března 2021 od půl druhé hodiny odpolední. Poté, co se personalita pan Pavel Richter připojil k online výuce studentů ze Střední průmyslové školy Ostrov, začala jejich beseda. Při té představil strukturu Policie České republiky, rozdělení jednotlivých služeb a specializací s odkazem na existenci mnoha odvětví a činností, ve kterých je široké uplatnění. Nechyběly také obrazové spoty, které přiblížily každodenní činnost policistů. Studenty dále detailně seznámil s podmínkami pro přijetí do služebního poměru k Policii České republiky, procesem přijímacího řízení a zároveň také s platovými podmínkami a mnoha výhodami, které práce u Policie České republiky nabízí.



Chlapci i dívky měli příležitost si poslechnout nprap. Evu Valtovou, tiskovou mluvčí z oddělení tisku a prevence, která jim popsala svůj osobní příběh. Studentům krátce pohovořila o tom, proč nastoupila do řad policie, jak dlouho slouží a osobní zkušenosti s přijímacími testy. Přednášku poté zakončilo pár dotazů, které policistka a personalista rádi zodpověděli. Přednáška se studentům líbila, poslouchali jí se zájmem a my se těšíme na případné zájemce.

Pokud vnímáte práci policisty jako své celoživotní poslání a chcete se i Vy připojit do našich řad, neváhejte a kontaktujte naše personální pracoviště. Veškeré informace o podmínkách přijetí najdete na následujícím odkazu: https://www.policie.cz/clanek/hledame-prave-tebe-37268.aspx

mjr. Bc. Kateřina Krejčí

nprap. Eva Valtová

1. 4. 2021

vytisknout e-mailem