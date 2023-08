Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Navštívil svou bývalou družku

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až osmileté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřicetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zločinu vydírání a přečinu porušování domovní svobody.

Obviněný muž se měl v pondělí 7. srpna letošního roku kolem čtvrté hodiny ranní v jednom městě na Sokolovsku rozhodnout, že půjde navštívit svou bývalou družku, se kterou chtěl navázat kontakt. Aniž by to ženě řekl, vyšplhal do třetího patra na balkón bytu, ve kterém žena bydlí. Následně se pokusil překonat uzamčené balkónové dveře, přičemž způsobeným hlukem ženu vzbudil. Třicetiletá žena ze strachu utekla na chodbu domu, kde zavolala na tísňovou linku policie. Obviněný muž tak slezl po hromosvodu zpět dolů, kde vyběhl za svou bývalou družkou ke dveřím domu. Při tom měl ženu vulgárně urážet a vyhrožovat jí. Poté, co ženu dostihl u hlavního vchodu domu, jí měl začít vyhrožovat fyzickou újmou, pokud neodvolá policii. Žena ho měla požádat, ať svého jednání zanechá. Muž jí měl ale dále vulgárně urážet a následně také fyzicky napadnout. Při výhružkách měl také vytáhnout kapesní nožík. Následně na místo dorazili policisté z obvodního oddělení Horní Slavkov, kteří muže na místě zajistili.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

nprap. Jan Bílek

9.8.2023

