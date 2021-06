Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Navštěvoval cizí zahradu a nyní je v cele

KLADENSKO – Policisté zadrželi muže, který opakovaně vstupoval na soukromý pozemek.

Na linku 158 bylo po dvacáté hodině dne 9. června 2021 oznámeno po překonání oplocení vniknutí na soukromý pozemek nežádoucí osobou v Kladně. Tento případ byl v průběhu dne oznamován opakovaně, ale pachatel z místa vždy utekl neznámo kam.

Na základě tohoto večerního oznámení byli ihned vysláni policisté oddělení hlídkové služby do ulice L. Zápotockého k pozemku rodinného domu, kde se údajně má nezvaný návštěvník nacházet. Ale i v tomto případě pachatel utekl. Policisté se snažili dle popisu vypátrat podezřelého pachatele v nočních ulicích Kladna, ale bez úspěchu. Po jednadvacáté hodině poškozený opět upozornil na přítomnost podezřelého na jeho pozemku. Policisté oddělení hlídkové služby a obvodního oddělení Kladno okamžitě vyjeli na místo oznámení, kde v prostoru zahrady zaznamenali pohyb muže odpovídajícího předešlého popisu. Policejní hlídka podezřelého muže ve věku devětadvacet let z Kladna zadržela a z místa převezla na policejní služebnu k provedení procesních úkonů a poté byl pachatel eskortován k umístění do policejní cely.

Policisté obvodního oddělení Kladno nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu porušování domovní svobody, kterého se muž dopustil opakovaně.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

10. června 2021

