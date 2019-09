Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Návštěva "za všechny peníze"

České Budějovice - Žena si odnesla 1 200 korun.

Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné řeší od čtvrtka 19. září případ krádeže, ke které došlo v ulici Prokopa Holého v bytě jednoho domu. Byt navštívila žena (26 let) ze Strakonicka. V obývacím pokoji se jí podařilo z nočního stolku v nestřeženém okamžiku odcizit peněženku, kterou zde měl poškozený muž. V peněžence byla finanční hotovost. Jak policisté následně zjistili, žena takto konala přesto, že v minulosti byla za obdobný trestný čin odsouzena Okresním soudem v Českých Budějovicích. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, žena by tak měla do dvou týdnů znovu stanout před soudem. Tentokrát jí v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let.

22. září 2019

