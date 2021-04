Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Návštěva vězněného recidivistu asi nepotěšila

PROSTĚJOVSKO - Ve vězení byl obviněn z 27 skutků.

V úterý 30. března 2021 se prostějovští kriminalisté vydali zpestřit jednotvárné dny devětadvacetiletého muže, toho času ve výkonu trestu odnětí svobody. Nejednalo se však o návštěvu přátelskou ani zdvořilostní, ale o cestu za účelem provedení procesního úkonu.

Muž se ve vězení ocitl pro svou majetkovou trestnou činnost z minulého roku, kdy ho tam na 15 měsíců po dobré práci prostějovských policistů poslal Okresní soud v Prostějově. Uvedený soud proběhl v září minulého roku, ale odsouzený se nástupu do vězení aktivně vyhýbal. Místo toho raději pokračoval v trestné činnosti na různých místech Prostějova. Stopku mu prostějovští kriminalisté vystavili 7. ledna 2021, kdy ho vypátrali v bytě jeho prostějovské přítelkyně. Muž se stačil jen rozloučit a pak už byl eskortován do vazební věznice v Olomouci, kde byl předán k vykonání trestu. Protože však kriminalisté muže podezírali z několika dalších skutků majetkové trestné činnosti, správně tušili, že se s ní brzy uvidí znovu.

Tento den nastal v úterý 30. března a kriminalisté se na něho dobře připravili. Muže do vězení přijeli obvinit z celkem 27 skutků majetkové kriminality. Tohoto jednání se měl obviněný dopouštět v období od konce července 2020 a skončit mělo tři dny před jeho dopadením a umístěním do vězení. V období od konce července do poloviny září se měl obviněný hned čtyřikrát vloupat do jednoho zmrzlinového stánku v Plumlovské ulici. Když při čtvrtém vloupání nic cenného k odcizení nenašel, dal si do poloviny listopadu pauzu. V druhé polovině listopadu se pak měl vloupat do pěti automobilů, přičemž jen ve dvou případech se mu podařilo něco odcizit. Za prosinec muže policisté viní z 16 skutků. K dalším napadeným automobilům přibyla dvě odcizená jízdní kola, jedno elektrokolo a 8 prodejen. Posledních dvou vloupání do vozidel se měl dopustit 1. a 4. ledna 2021. Přestože v celkem jedenácti případech obviněný nic neodcizil, byla výše škod způsobených odcizením a poškozením souhrnně vyčíslena na 195 tisíc korun. Pod tíhou předložených důkazů se obviněný ke všem skutkům přiznal.

Pokud bude obviněný z přečinů krádež a poškození cizí věci vinným uznán i soudem, hrozí mu za uvedené jednání jeho již osmý trest odnětí svobody, tentokrát ve výši na jeden rok až pět let.

por. Mgr. František Kořínek

1. dubna 2021

