Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Návštěva sportovců v Hrusicích

PRAHA VENKOV-JIH - Policisté z oddělení hlídkové služby o víkendu zavítali mezi účastníky „Hrusického dobroběhu“.

Letošní hrusický běh, který se podařilo s pomocí obce zorganizovat spolkem „Hrusický dobroběh“, se uskutečnil v sobotu 19. září. Jednalo se o benefiční akci, jejíž finanční výtěžek bude věnován místnímu Sokolu pro potřeby financování rozvoje práce s mládeží a dětmi. I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se závodu zúčastnilo více jak 60 běžců, kteří si mohli vybrat ze tří tras (12 km, 5 km, a dětský na 2,5 km).

V průběhu akce se za jejími účastníky zastavili policisté z oddělení hlídkové služby, kteří jim na místě předvedli ukázku zásahů proti pachateli. Děti i dospělí si následně mohli prohlédnout výstroj, výzbroj i techniku, která je nezbytnou součástí každého policisty zařazeného do prvosledové hlídky. Prezentace policejní „výbavy“ byla doprovázena výkladem a policisté zodpověděli desítky dotazů nejen od dětí, ale i dospělých. Velikou pozornost přitahovalo policejní vozidlo. I to si mohli účastníci prohlédnout, a to jak zvenku, tak i zevnitř. Setkání s prezentací policejní činnosti proběhlo v poklidné, uvolněné a ničím nerušené atmosféře.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

21. září 2020

vytisknout e-mailem